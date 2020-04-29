عشائر كركوك تؤكد تمسكها ببقاء الحشد الشعبي في مناطقها

2020/04/29 | 20:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كركوك اكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني، الاربعاء، تمسك عشائر كركوك ببقاء الحشد الشعبي في مناطقها.وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/، ان “عشائر كركوك من كل الاطياف متمسكة ببقاء الحشد الشعبي في مناطقها خاصة غرب وشمال شرق المحافظة لافتا الى انها طالبت بتعزيز وجود الحشد نظرا لدورها الايحابي في […]

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