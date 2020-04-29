محافظ البصرة يوضح لشفق نيوز حقيقة إعلان

2020/04/29 | 21:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى محافظ البصرة أسعد العيداني يوم الأربعاء صحة الأنباء التي أفادت بإعلان حالة الطوارئ في المحافظة الواقعة أقصى جنوبي البلاد.

وقال العيداني، وهو رئيس خلية الازمة الخاصة بمكافحة كورونا في المحافظة، في تصريح خاص لشفق نيوز، إنه ينفي ما تم تداوله عن اعلان حالة الطوارئ في محافظة البصرة.

وأضاف بالقول، إن "ما تم تداوله عن اعلان حالة الطوارئ هو خبر كاذب".

وكانت أنباء قد أفادت بأن محافظة البصرة قد أعلنت حالة الطوارئ إثر تسجيل إصابات متصاعدة بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية.

وسجلت المحافظة الأربعاء 50 إصابة جديدة بالفيروس وذلك بعد يوم من تسجيل 39 إصابة أخرى.

وسجلت البصرة تزايدا ملحوظاً باعداد الإصابات المرتطبة بفيروس كورونا، وترجع خلية الازمة المحلية ذلك الى كسر حظر التجوال من قبل المواطنين، بالإضافة الى المشاركة بمجالس عزاء.

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