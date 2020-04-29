الموقف الوبائي اليومي في العراق: ارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة

2020/04/29 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

سجلت البلاد عشرات الإصابات خلال 24 ساعة

وذكر بيان للوزارة يوم 29 نيسان/أبريل، تسجيل 75 إصابة بعد إجراء فحوصات جديدة شملت 8 آلاف و278 نموذجًا.

وتوزعت الإصابات كما يلي:

بغداد/ الرصافة: 15

بغداد/ الكرخ: 3

مدينة الطب: 2

البصرة: 50

كربلاء: 1

واسط: 1

المثنى: 1

كما أعلنت الوزارة تسجيل حالتي وفاة في بغداد، مقابل تماثل 27 حالة للشفاء.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في العراق إلى 2003 حالات، تماثل للشفاء منهم 1346 شخصًا، وتوفي 92.

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