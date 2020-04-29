7 فقرات أساسية.. البرنامج الوزاري لمصطفى الكاظمي

2020/04/29 | 21:00 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرقدم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الأربعاء، منهاجًا حكوميًا مختصرًا تمهيدًا لعرض كابينته الحكومية على مجلس النواب.

قدم الكاظمي منهاجًا وزاريًا مختصرًا تمهيدًا لعرض كابينته على البرلمان

وتضمن المنهاج الذي حصل "الترا عراق" على نسخة منه، يوم 29 نيسان/أبريل، 7 فقرات أساسية، على رأسها محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف والقتل ضد المتظاهرين.

وتعهد الكاظمي في منهاجه، بإجراء انتخابات مبكرة، وتطورير المؤسسة العسكرية، فضلاً عن فقرات تعلقت بالاقتصاد والعلاقات الخارجية ومكافحة الفساد.

وفيما يلي نص المنهاج:

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