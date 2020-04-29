بالصورة:”أبن ثنوة على الجدران”،،صفاء السراي يظهر بعودة الاحتجاجات اللبنانية

2020/04/29 | 21:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أرتفعت حدة الاحتجاجات اللبنانية، خلال اليومين الماضيين بإحراق عدد من مكاتب البنوك والمصارف المحلية مع تصاعد الازمة المالية في البلاد ووصولها الى حافة الافلاس.ورصد عدد من الناشطين رسومات غرافيتي جديدة تظهر صورة لأيقونة الاحتجاجات العراقية الناشط صفاء السراي، المُلقب “أبن ثنوة”.

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