يبدأ إنتاجه الشهر المقبل.. أوكسفورد: لقاح كورونا سيكون جاهزا في سبتمبر

2020/04/29 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتلع رجلان في ولاية جورجيا الأميركية، يعانيان من مشاكل نفسية، مواد كيميائية تستخدم لتنظيف وتعقيم المنازل، في محاولة لوقاية نفسيهما من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت صحيفة "ذي هيل" الأميركية.

وبحسب مدير مركز السموم في الولاية، غايلرد لوبيز، فإن أحد الرجلين تلقى الرعاية الطبية يوم السبت، عقب إفادته بابتلاع حوالي نصف لتر من مادة كيميائية مبيّضة، وذلك بهدف "الوقاية من كوفيد-19".

وبينما استنكر لوبيز ما أقدم عليه الرجل، أشار إلى أن للمريض تاريخا من المشاكل النفسية.

ولفت لوبيز إلى استقبال رجل آخر تناول منتج "باين-سول" المستخدم لتعقيم المنازل والحمامات، بعد أن خلطه مع غسول للفم وبعض الجعة ومسكن للألم.

وبحسب مدير المركز، فإن من غير الواضح إن كانا قد تناولا المنظفات عقب الاستماع لما قاله الرئيس ترامب حول حقن المعقمات في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

"لا نسأل إن كان السبب مشاهدتهما لبرنامج على التلفزيون (..) قيل لنا فقط: ماذا نفعل لهؤلاء المرضى"، يقول لوبيز، مشددا على أن وظيفة فريقه تقديم النصائح العلاجية للتأكد من نجاة المرضى.

وعلى حد تعبير لوبيز، فإن الكثيرين أساؤوا تفسير تعليقات الرئيس ترامب حول أن تكون المعقمات علاجا لفيروس كورونا.

وكان ترامب قد ناقش في إيجاز صحفي الأسبوع الماضي إمكانية حقن المعقمات كعلاج محتمل لفيروس كورونا المستجد.

"أرى أن المطهر – يطرد (الفيروس) في دقيقة واحدة، دقيقة واحدة.



هل هناك طريقة تمكننا من القيام بشيء مثل هذا، بواسطة حقنه في الداخل أو التنظيف على الأغلب؟"، تساءل ترامب خلال الإيجاز.

وأثارت تعليقات ترامب منذ إطلاقها الأسبوع الماضي انتقادا كبيرا في الأوساط الطبية حول العالم.

وقال ترامب إن ما قاله كان من باب السخرية لا أكثر.

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