“تحرير الشام” تعترض طريق القوات التركية غربي حلب

2020/04/29 | 21:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهدت مناطق ريف #حلب الغربي المزيد من التوتر بين القوات التركية من جهة و”هيئة تحرير الشام” من جهة آخرى، وذلك على خلفية قيام الأخيرة بمنع رتل عسكري تركي من التوجه إلى مدينة #دارة_عزة.وقامت “تحرير…

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