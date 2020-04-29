مجلس الوزراء يوافق على مقترح وزارة الشباب والرياضة بتطوير مراكز الموهبة

2020/04/29 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد وزير الشباب والرياضة احمد رياض ، مساء اليوم الاربعاء ، ان الجهود التي بذلت من الوزارة طيلة المدة الماضية لاقناع مجلس الوزراء بـ فتح مراكز تطوير المواهب الشبابية اسوة بمراكز تطوير الموهبة الرياضية نجحت تماما ونالت دعم وتشجيع الامانة العامة لمجلس الوزراء .واضاف رياض في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" ان "مراكز تطوير الموهبة الرياضية نجحت في جميع الالعاب وقدمت طاقات شابة الى الاندية والمنتخبات الوطنية بما يؤكد سلامة النهج الذي اختطته الوزارة ".واضاف " لكن وجدنا ان هذه الخطوة غير مكتملة ما لم تشمل جميع الانشطة الشبابية الأخرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا والثقافة والفنون، كوننا لمسنا هذه الابداعات وتعايشنا معها لذا وجدنا من المهم جدا فتح مراكز الموهبة الشبابية في جميع المحافظات كي ياخذ الشاب المبدع دوره وينال فرصة حقيقية للتطور وتقديم منجز نفخر به". أشار "رياض" الى ان وزارة الشباب والرياضة وعلى الرغم من الضائقة المالية التي يمر بها البلد اليوم، الا أنها "ستجد طريقة مناسبة للاستثمار في ميدان الشباب والمواهب الشبابية لتكون احد المشاريع التي نعول عليها في ادماج الشباب المبتكر المبدع في قطاعات العمل وتهيئة فرصة مناسبة لهم داخل المجتمع العراقي".

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