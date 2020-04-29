كورونا يخترق قصور زعماء افريقيا ويصيب رئيس و3 وزراء

2020/04/29 | 21:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأكد رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة غرب إفريقيا، نونو جوميز نابيام، إصابته بفيروس كورونا.وذكر نابيام أن نتائج فحص كورونا ‏الذى خضع له جاءت إيجابيا، ووضع قيد الحجر الصحي المنزلي.وأشار رئيس الحكومة إلى أن حالته مستقرة ووصل فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ العينات من ذويه والذين تفاعلوا معه ‏مؤخراً.من جانبها، أعلنت وزارة الصحة غينيا بيساو عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضا بكورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي ‏كانديي.واكد وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا، أن الوزراء المصابين معزولون داخل فندق في العاصمة بيساو، دون تقديم معلومات عن ‏حالتهم.وسجلت في غينيا بيساو حتى اليوم أكثر من 73 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة، ضحيتها مسؤول بارز فى الشرطة.

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