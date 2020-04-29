سايلو كربلاء يعلن عن افتتاح موقع بديل لاستلام محصول الحنطة من المزارعين

2020/04/29 | 21:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلن فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء، الاربعاء، عن استحصال الموافقات الأصولية لافتتاح موقع بديل عن السايلو الحالي للاستلام محصول الحنطة.وقال مدير الفرع محمد حسن ضاحي لـ /المعلومة/، ان “سايلو كربلاء مستعد بشكل تام لاستلام الكميات المسوقة من قبل الفلاحين والمزارعين، فيما حصلت الموافقات الأصولية لافتتاح موقع بديل عن السايلو […]

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