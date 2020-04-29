إصابة جديدة بكورونا لرجل ثلاثيني في السليمانية

2020/04/29 | 21:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لشفق نيوز، إن الإصابة الجديدة تعود لرجل بعمر 32 عاماً ملامس لحالة سابقة وهو من سكنة مدينة السليمانية.

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