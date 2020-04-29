2020/04/29 | 21:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 4.8 على مقياس ريختر مناطق في إقليم كوردستان العراق دون ورود أنباء عن تسجيل إصابات أو خسائر.

ووفق ما نشره المركز الأميركي للزلازل فإن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 18 كيلومتراً من مركز قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

في حين أفاد مرصد الزلازل العراقي في منشور على فيسبوك، بأن الهزة بلغت شدتها 4.7 على مقياس ريختر وكان مركزها شمال غربي محافظة السليمانية.

وأشار المرصد إلى أن السكان في عدة مناطق شعروا بالهزة الأرضية وخاصة في بازيان وجمجمال في السليمانية فضلا عن سكان كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزة أرضية بقوة 4.8 تضرب إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزة أرضية بقوة 4.8 تضرب إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).