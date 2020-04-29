2020/04/29 | 21:13 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تربية ميسان تعلن اكمال الف عقد تدريسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 21:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تربية ميسان تعلن اكمال الف عقد تدريسي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تربية ميسان تعلن اكمال الف عقد تدريسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).