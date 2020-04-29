صحة ذي قار تسجل حالة شفاء جديدة مصابة بكورونا

2020/04/29 | 21:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاربعاء، عن تسجيل حالة شفاء واحدة جديدة مصابة بفايروس كورونا.

وقال...





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