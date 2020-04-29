العراق... تحالف

2020/04/29 | 21:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف "الفتح" في العراق بزعامة هادي العامري اليوم الأربعاء، بالإسراع في تشكيل الحكومة العراقية المؤقتة....

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