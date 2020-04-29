ديالى تصدر 3 قرارات لتعزيز امن “بوابة بعقوبة” في مواجهة داعش

2020/04/29 | 21:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت قيادة شرطة ديالى، الاربعاء، عن اصدار 3 قرارت لتعزيز امن بعقوبة في مواجهة تنظيم داعش الارهابي.وقال مدير اعلام شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “اجتماعا امنيا موسعا عقد في ناحية العبارة(14كم شمال شرق بعقوبة) بحضور قائد شرطة ديالى اللواء حامد الشمري وشيوخ العشائر والوجهاء والنخب ومسؤولي الناحية […]

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