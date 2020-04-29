2020/04/29 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الى تلبية مطالب المتظاهرين في العراق

وقال علاوي في تغريدة ان الاستقرار قطعاً لن يتحقق الا بتلبية مطالب المتظاهرين السلميين الذين بذلوا الارواح ونزفوا الدماء لاجل تصحيح المسار.

ينبغي التعامل بايجابية مع مطالبهم، بل واشراكهم في اتخاذ القرار لان استمرار مقابلتهم بالقمع والقتل والتشويه، سيزيد الاوضاع تعقيدا وسيُخرِج العملية السياسية عن اهدافها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : الاستقرار يتحقق بتلبية مطالب المتظاهرين الذين بذلوا الأرواح لأجل تصحيح المسار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : الاستقرار يتحقق بتلبية مطالب المتظاهرين الذين بذلوا الأرواح لأجل تصحيح المسار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).