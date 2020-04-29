مجلس النواب يتسلم المنهاج الوزاري للكاظمي ويُشكّل لجنة لدراسته

2020/04/29 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلَّم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، المنهاج الوزاري المقدم من قبل رئيس مجلس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وحصلت التغيير على وثيقة تؤكد أن الحلبوسي وجه استنادا إلى أحكام المادة الثالثة والأربعين ثانيا من قانون مجلس النواب، بتشكيل لجنة برئاسة النائب الأول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب والمستشارين؛ لدراسة المنهاج الوزاري وتقديم تقرير إلى المجلس بشأنه.

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