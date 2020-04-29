الخارجية الأميركية : الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من التدخل الخارجي

2020/04/29 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إن الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من التدخل الخارجي.

وطالب بومبيو، في مؤتمر صحفي، الزعماء العراقيين بالتوصل إلى توافقات لتشكيل حكومة، والتخلي عن نظام المحاصصة الطائفية، لافتاً إلى أن الشعب العراقي يستحق حكومة تحرره من التدخل الخارجي، وتعهد وزير الخارجية الأمريكي، بأن بلاده لن تسمح لإيران بشراء أنظمة أسلحة تقليدية عندما يتم رفع حظر السلاح عنها.

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