الصحة العراقية تسجل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/04/29 | 21:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاربعاء، انه تم تسجل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم فحص (٨٢٧٨) نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( ٨٦٧٠٨)".

واوضحت انها سجلت لهذا اليوم (٧٥) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ١٥

بغداد/ الكرخ: ٣

مدينة الطب: ٢

البصرة: ٥٠

كربلاء: ١

واسط: ١

المثنى: ٣

واشارت الى ان عدد الوفيات تم تسجيل حالتين:

حالة واحدة في بغداد/ الرصافة

حالة واحدة في بغداد/ الكرخ

وبينت ان حالات الشفاء: ٢٧ حالة ، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٨

بغداد/ الكرخ: ١

مدينة الطب: ٨

النجف الأشرف: ١

كربلاء المقدسة: ١

البصرة : ١

كركوك: ٢

ذي قار: ١

المثنى: ٢

اربيل : ٢

واستكملت ان "مجموع الإصابات : ٢٠٠٣، مجموع الوفيات: ٩٢، مجموع حالات الشفاء: ١٣٤٦".

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