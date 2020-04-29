شفاء فتاة مصابة من فيروس كورونا في ذي قار

2020/04/29 | 21:27 - المصدر: الغد برس

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بغداد/ الغد برس:

اكد مدير قسم الصحة العامة في ذي قار، حيدر حنتوش، اليوم الاربعاء، شفاء فتاة مصابة من فيروس كورونا في المحافظة.

وقال حنتوش لـ" الغد برس"، ان "الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة اليوم لم يسجل اي اصابة جديدة بالفايروس".

واضاف انه "تم شفاء مصابة بالفايروس تبلغ من العمر ١٥ عاما من اهالي منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

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