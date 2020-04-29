تربية ميسان تعلن إكمال ألف عقد تدريسي

2020/04/29 | 21:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلنت تربية ميسان، اليوم الأربعاء، عن اكمال ما يقارب الف عقد لتدريسين ضمن تحويل المحاضرين بالمجان الى عقود حسب قرار رئاسة الوزراء ٣١٥.وقال مدير القانونية في تربية ميسان حيدر عباس في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان المديرية اكملت العقود الخاصة بالمستمرين بالدوام وعددهم ٩٩٩ عقدا، واما المنقطعين فستنجزها المديرية […]

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