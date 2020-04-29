صحة الرصافة: 15 اصابة جديدة بكورونا،،عائلة كاملة أصيبت بالعدوى!

2020/04/29 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، تسجيل 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا، 14 حالة منهم خلال حملات الرصد الوبائي وحالة لفتاة ملامسة مستضافة في احد أماكن الحجر الصحي.وقال الساعدي في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “صحة الرصافة سجلت 15 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينهم 5 […]

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