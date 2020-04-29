العتبة الحسينية تطلق منصة للتعليم الالكتروني لطلبة المدارس

2020/04/29 | 21:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اعلنت العتبة الحسينية، الاربعاء، إطلاق منصة للتعليم الالكتروني لطلبة المدارس بعد انقطاعهم عن الدوام بسبب جائحة كورونا.وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة علي شبر لـ /المعلومة/، ان “كوادر قسم الاعلام بالتنسيق مع قسم التربية والتعليم في العتبة اطلقوا منصة للتعليم الالكتروني للطلبة لتعويضهم ما فاتهم من دروس بسبب انقطاعهم عن الدوام […]

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