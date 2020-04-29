شاب ينهي حياته بسلاح ناري في ذي قار

2020/04/29 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، بمحافظة ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، بان شابا يبلغ من العمر 22 عاما اقدم على الانتحار، في قضاء الرفاعي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابا يبلغ من العمر 22 عاما من سكنة قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، اقدم مساء اليوم، على الانتحار عبر إطلاق النار على نفسه"، دون معرفة الاسباب التي دفعت الشاب إلى الانتحار.

بغداد اليوم - بابل

اعلن محافظ بابل، حسن مديل السرياوي، الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة في المحافظة.

وقال السرياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة بابل سجلت اليوم الاربعاء الموافق 29 نيسان 3 اصابات في القرية العصرية / بناحية ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا الستجد، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وذكتر الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا، أن "

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر محلي من داخل محافظة السليمانية، اليوم الاربعاء، بحدوث هزة ارضية، في عدد من مناطق المحافظة.

وقال المصدر، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، ان "المحافظة تعرضت الى هزة ارضية في عدد من المناطق، دون أي خسارة بشرية تذكر"

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