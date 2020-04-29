السوداني ينفي ترشيحه في حكومة الكاظمي

2020/04/29 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، مشاركته في أي تشكيلة وزارية للمكلف مصطفى الكاظمي .

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