رئيس مجلس النواب يبحث المسائل العالقة مع نائب رئيس وزراء إقليم كردستان

2020/04/29 | 22:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس الوزراء في اقليم كردستان قوباد طالباني المسائل العالقة بين بغداد واربيل .

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