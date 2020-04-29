2020/04/29 | 22:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تخطط إدارة إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم، للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول مقابل 100 مليون يورو، في حال رحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.وقال موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي اليوم الأربعاء، إن إنتر ميلان “الأفاعي” يرغب في ضم صلاح إلى صفوفه، لدعم خطه الهجومي بلاعب قادر على تسجيل الأهداف وصناعتها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح تحت انظار نادي الانتر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح تحت انظار نادي الانتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).