بعد انفكاك ألوية .. ممثل المرجعية يرد على اتهامه بحل

2020/04/29 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كربلاء رد ممثل المرجعية الدينية العليا، في كربلاء السيد أحمد الصافي، على اتهامات له بحل هيأة الحشد الشعبي ،عقب إنفكاك ألوية العتبات الدينية من الهيأة .ورد السيد الصافي على سؤال وجهه له أحد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعته "كلكامش برس " ، بشأن الاتهامات التي نسبت له عقب إنفكاك ألوية العتبات من هيئة الحشد الشعبي، قائلا : "أعتقد أن بعض من ذكرتم قد تنقصهم المعلومة الدقيقة عن مجريات الامور وهذا مما يؤسف له إذ كان ينبغي عليهم أن يتحروا عن المعلومة من مصدرها ونحن أبوابنا مفتوحة للجميع لا أن يعتمد البعض على تخيلات تحليلية تمليها عليه مواقف متشنجة ابتداءً".وأضاف ان " الموضوع له أوليات لمن أراد ان يفهم الواقع، وبعض الإخوة الأعزاء ممن ذكرت قد شط بهم القلم الى أمور قد تطيل الوقوف بين يدي الله تعالى لأنها مبنية على ظنون لاتسمن ولا تغني بقدر ما هي مشوهة للحقيقة ونحن في شهر كريم لايسعنا إلا أن ندعو لهم بالمغفرة ومعرفة الحقيقة رحم الله شهدائنا وأسبغ عليهم شأبيب الرحمة والرضوان".وكانت قيادة قوات الحشد الشعبي المشكّلة من قبل العتبات المقدسة، والمتمثلة بفرقتَيْ -الإمام علي والعباس القتاليتين - ولوائَيْ - علي الأكبر وأنصار المرجعية - ذات الارقام الإدارية {٢،١١،٢٦،٤٤) أعلنت الخميس الماضي أنها انتقلت من هيئة الحشد الشعبي وارتباطها بالقائد العام للقوات المسلحة .وأكّدت أنّ "كلّ إجراءاتها تمت برعاية ومتابعة من رئيس الجمهورية برهم صالح، والقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، وبعض القيادات الأمنية والرسمية، فضلًا عن وكيلَيْ المرجعيّة الدينيّة العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي والسيد أحمد الصافي".

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