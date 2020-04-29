بالصور.. اجتماع في منزل

2020/04/29 | 22:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كشف مصدر سياسي مطلع، مساء اليوم الأربعاء، عن اجتماع لقيادات سنية في منزل زعيم تحالف المحور، خميس الخنجر، للإعلان عن تحالف جديد.وقال المصدر لـ"كلكامش برس"، إن "زعيم تحالف المحور، خميس الخنجر، عقد اجتماعاً اليوم في منزله للإعلان عن تحالف جديد باسم (تحالف المناطق المحررة) بزعامته".وبين أن "التحالف الجديد يضم: طلال الزوبعي، وقاسم الفهداوي، ومحمد إقبال الصيدلي، وخالد العبيدي، و22 نائباً".وتوقع المصدر أنه "من المحتمل الإعلان عن التحالف رسمياً هذا الأسبوع".

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