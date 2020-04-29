إبن رشد وشرح كتاب فن الشعر لأرسطو بين سوء الترجمة ومحاولات التبرير دراسة وصفية وتحليلية - لقاء موسى الساعدي

2020/04/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#لقاء_موسى_الساعدي المقدمةيمتلك الفيلسوف الأندلسي أبو الوليد بن رشد المعروف بابن رشد الحفيد، (المولود بقرطبة سنة 1126م, والمتوفى 1198م في مراكش) أهمية كبيرة في التاريخ الثقافي والمعرفي في العالم، فقد تجاوزت شهرته الأندلس ليصبح بوابة المعرفة والتنوير العالمي ولاسيما في أوربا، فقد تنوعت مجالات إشتغالاته الفكرية بين الفقه والعلوم الدينية، والفلسفة، والطب، والفلك، والفيزياء"1".



يعرف في أوربا باسم الفيلسوف (أفيرويس)، ......





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