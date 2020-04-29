الثورة ليست مجرّد ثأر - خليل عيسى

2020/04/29 | 22:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_عيسى 28 أبريل 2020ليلتان صعبتان.



ناس جائعة.



وبنوك جشعة لحد الغباء الاجرامي.



شهيد سقط هو فواز فؤاد السمان.



امور اخرى لا تُذكر مثل انّ احدا ما رمى قنبلة يدوية على الجيش قبل ان يسقط الشهيد.



مدينة مثل طرابلس باتت في خطر كبير.



المجتمع اللبناني كله في خطر.



والجيش اللبناني، لكل يساريي الفايسبوك هو اولا واخيرا جيش فقراء عكار والبقاع وفلاحيها، مثلما ان موظفي البنوك الصغار هم شغيلون مثل اي عامل في ......





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