صحة الرصافة تكشف خارطة التوزيع الوبائي لكورونا

2020/04/29 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت دائرة صحة الرصافة خارطة التوزيع الوبائي لفيروس كورونا وحالات الاصابة الناجمة عن تفشي الوباء .وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي أعلن عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، 14 حالة منهم خلال حملات الرصد الوبائي وحالة لفتاة ملامسة مستضافة في احد […]

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