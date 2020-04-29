الرحلات الاستثنائية،،طائرة عراقية تعيد 152 راكباً من الهند

2020/04/29 | 22:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، وصول 152 عراقياً مقيماً في الهند الى بغداد، في رحلة استثنائية، بعد توقف حركة النقل الجوي في العالم، في إطار اجراءات وقف انتشار وباء كورونا.وقال بيان أطلعت عليه “يس عراق”، ان “سفارة جمهوريّة العراق في نيودلهي، وبالتعاون مع القنصلية العامة في مومباي سيرت رحلة استثنائيّة من […]

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