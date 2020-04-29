عاجل: شاب يقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله في ذي قار

2020/04/29 | 22:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان شابا اقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله في ذي قار.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "شاب عمره 22 سنة يقدم على الانتحار رميا بالرصاص داخل منزله بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار دون معرفة الاسباب".

واضاف ان "الشاب مضى على زواجه شهرين فقط".

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