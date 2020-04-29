وزارة الاعمار ترد على النزاهة

2020/04/29 | 22:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات، الاربعاء، على هيئة النزاهة، فيما استغربت من نشر معلومات غير حقيقية مطلقاً.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “اشارة الى تقرير دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية الذي حمل فيه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مسؤولية تأخير تنفيذ مشروع محطة تحلية مياه البحر في محافظة البصرة والاستفادة من مبلغ […]

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