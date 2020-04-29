أعراض جسدية تفسر “خطأ” على أنها إصابة كورونا

2020/04/29 | 22:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة مع استمرار ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم، يقول الأطباء إنه ليس من المستغرب إذا شعرنا في الوقت الحالي، بالقلق بشكل خاص من أي عارض عادي.ولكن بعض أعراض القلق تكون جسدية، على عكس الأعراض النفسية التي تؤثر بشكل كبير على أذهاننا.وقالت الدكتورة سارة جارفيس، المديرة السريرية لموقع Patientaccess.com: “بعض أعراض […]

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