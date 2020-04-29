2020/04/29 | 22:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالكي يبحث مع قوباد طالباني تطورات الوضع السياسي والامني والمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/29 | 22:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يبحث مع قوباد طالباني تطورات الوضع السياسي والامني والمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يبحث مع قوباد طالباني تطورات الوضع السياسي والامني والمشاكل العالقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).