الصين تستشهد بأبيات الجواهري،،30 طناً من المساعدات الطبية تصل بغداد

2020/04/29 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: وصلت الى مطار بغداد، اليوم الاربعاء، طائرة من الخطوط الجوية العراقية محملة بشحنة من المساعدات والمستلزمات الطبية التي تدخل في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد.وقالت تقارير رصدتها “يس عراق”، ان “المساعدات المقدرة بنحو 30 طناً، هي مبادرة اطلقتها شركات ورجال أعمال عراقيون مقيمون في الصين بمدينة أيو وكوانجو، استجابة لدعوة سفارة […]

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