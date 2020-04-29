“سجال وتشكيك رسمي”،، ريكاني يرد على النزاهة:فاتكم الكثير وتقريركم غير حقيقي!

2020/04/29 | 22:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: رد وزير الاعمار والاسكان بنكين ريكاني، اليوم الاربعاء، على تقرير لهيئة النزاهة كان قد حمل الوزارة مسؤولية تأخير انشاء محطة تحلية لمياه الشرب في محافظة البصرة.وقال ريكاني في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، “اشارة الى تقرير دائرة الوقاية في هيأة النزاهة الاتحادية الذي حمل فيه وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مسؤولية […]

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