المالكي للوفد الكردي: ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات

2020/04/29 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الاربعاء، على ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى ا...





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