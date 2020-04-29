الحكيم يؤكد لوفد اقليم كردستان اهمية تفويض الكاظمي بتشكيل حكومته وانهاء الاشكالات العالقة

2020/04/29 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الاربعاء، لوفد اقليم كردستان، اهمية دعم حكومة المكلف الكاظ...





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