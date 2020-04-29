وصول 30 طناً من المساعدات الطبية الى بغداد

2020/04/29 | 22:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، عن وصول ثلاثين طناً من المساعدات الطبية الى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "وصلت الى مطار بغداد طائرة محملة بالمساعدات وهي مواد ومستلزمات طبية تدخل في معالجة المصابين بفايروس كورونا المستجد بنحو (30) طناً".

وبينت أن "هذه المساعدات مبادرة اطلقتها شركات ورجال أعمال عراقيون مقيمون في الصين بمدينة أيو وكوانجو استجابة لدعوة سفارة جمهورية العراق لدى بكين.



والتعاون مع مكتب الخطوط الجوية العراقي".

بغداد اليوم _ ذي قار

أفاد مصدر أمني، بمحافظة ذي قار، مساء اليوم الاربعاء، بان شابا يبلغ من العمر 22 عاما اقدم على الانتحار، في قضاء الرفاعي.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شابا يبلغ من العمر 22 عاما من سكنة قضاء الر

بغداد اليوم - بابل

اعلن محافظ بابل، حسن مديل السرياوي، الاربعاء، تسجيل 3 اصابات جديدة في المحافظة.

وقال السرياوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محافظة بابل سجلت اليوم الاربعاء الموافق 29 نيسان 3 اصابات في القرية العصرية / بناحية ال

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل 75 اصابة جديدة بفيروس كورونا الستجد، فيما كشفت عدد الاصابات والوفيات الكلي بالعراق.

وذكتر الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للأصابات المسجلة لفايروس كورونا، أن "

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