المخاوف من “كورونا” تزيد من حالات الانتحار في تركيا

2020/04/29 | 22:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا (الحل نت) ـ أقدم مواطن تركي أمس الثلاثاء، على الانتحار في منطقة “أكسراي” بمدينة #اسطنبول التركية.وكتب المواطن التركي ويدعى “أحمد” رسالة قبل انتحاره جاء فيها: «كورونا لم يقتلني، قتلتني الوحدة واليأس والإنهاك وفقدان…

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