تعرف على سيارة “لادا” رباعية الدفع

2020/04/29 | 22:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن وكلاء شركة لادا في موسكو عن بدء بيع النموذج الجديد من سيارات XRAY Cross رباعية الدفع.وحصل نموذج Instinct الجديد من هذه السيارات على هيكل أنيق بطول 4 أمتار و17 سنتيمترا، وبعرض 198 سم، وارتفاع 164 سم، مزود بعجلات بمقاس 17 إنشا أقراصها مصنوعة من الكروم المتين.وبالإضافة للشكل المميز حصلت هذه […]

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