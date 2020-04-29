المالكي يؤكد ضرورة مواصلة الحوارات بين القوى السياسية لتجاوز التحديات

2020/04/29 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، تطورات الوضع الامني والسياسي والمشاكل العالقة بين بغداد واربيل .

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