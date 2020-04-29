عمليات بغداد: تسهيل دخول اكثر من 58 الف عجلة مواد غذائية للعاصمة

2020/04/29 | 22:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، احصائيات جديدة لعدد المخالفين لحظر التجوال منذ 17 آذار الماضي، مؤكدة تسهيل دخول اكثر من 58 الف عجلة تحمل مواد غذائية الى العاصمة.

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