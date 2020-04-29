عمليات بغداد تعلن عن احصائية جديدة للمخالفين للحظر منذ 17 اذار ولغاية اليوم

2020/04/29 | 22:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، عن احصائية جديدة للمخالفين للحظر منذ 17 اذار ولغاية اليوم.وقالت القيادة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه “خلال تطبيقها إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، القت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد بتشكيلاتها كافة ومنذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ٢٩ نيسان القبض على ٣٢٦١٦ مخالفاً، فيما حجزت ١٦٩٣ عجلة […]

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