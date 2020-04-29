وزير المال: قطع رواتب الاقليم لن يُنفذ والاحزاب الشيعية فشلت ادارياً

2020/04/29 | 22:55 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد قال وزير المال فؤاد حسين ، انه لا يمكن تنفيذ قرار الحكومة المركزية، قطع رواتب اقليم كردستان، مشيرا الى ان الاحزاب الشيعية توالت على ادارة الوزارة والدولة ،لكنها لم تنجح في اعمار مدنها. واضاف حسين في تصريح تلفزيوني،ان"المالية كانت طيلة السنوات الماضية، بيد الكتل الشيعية لكنهم فشلوا في اعمار وسط وجنوب العراق" .واعتبر "الحديث عن رواتب موظفي كردستان العراق، في الوقت الراهن حملة سياسية".وبشان اعتراض الكتل الشيعية على توليه وزارة سيادية قال ان "هذا المثال لا يمكن تطبيقه على الكل ولا معنى للوزير المستقل " . وكانت حكومة بغداد قررت إيقاف ارسال رواتب موظفي كردستان بعد اتهام لأربيل بعدم تسليم مستحقات بيع النفط الأخيرة.

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