انفجار لغم أرضي على مواطن قرب قصر صدام في دهوك

2020/04/29 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الاربعاء، باصابة مواطن بانفجار لغم ارضي شمالي محافظ دهوك، فيما اشار الى قيام مروحية بإخلاء المصاب الى مشتشفى دهوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان "انفجار لغم ارضي بأحد مواطني مجمع باكيرا شمالي دهوك ادى الى بتر احدى رجليه".

وأشار إلى ان "الشخص المصاب كان يقوم بجمع الاعشاب الربيعية في منطقة قريبة من قصر صدام في جبل كارة عند انفجار اللغم عليه".

وأضاف المصدر أن "مروحية تابعة لمحافظة دهوك قامت بنقل المصاب الى مستشفى دهوك".

وتنتشر الالغام في مناطق متفرقة من إقليم كوردستان، وهي من مخلفات عقود من السنين شهدت فيها تلك المناطق عمليات عسكرية في اوقات متعددة، كما تؤدي الانجرافات بفعل السيول الى اظهار تلك الالغام ونقلها من مكان الى آخر مما يسبب مخاطر جمة على ارواح الناس.

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